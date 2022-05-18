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Группа «Кино» выпустила кавер на трек «Любовь к оружию»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © kino.band.official, vk.com/kino.band.official

Группа «Кино» записала трек «Любовь к оружию» вместе с лидером группы Tequilajazzz Евгением Федоровым.

Оригинал песни исполняла ленинградская рок-группа «Объект насмешек», где также пел Федоров. Но в начале 90-х коллектив впервые распался, в частности из-за того, что подражал популярной тогда группе «Кино».

«Выбор песни был неслучаен, тема весьма актуальна в наше непростое время», — прокомментировалпремьеру бас-гитарист «Кино» Игорь Тихомиров.

По словам Тихомирова, кавер по звучанию отличается от оригинала. Например, записаны новые партии гитар, барабанов.

«У нас был набросок аранжировки, в день записи пробовали различные варианты фактур, быстро пришли к общему знаменателю, записали несколько дублей. Результат оказался интересным. У всех свой взгляд, каждый привнес своё, и получилось живо», – рассказал барабанщик «Кино» Олег Шунцов.

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