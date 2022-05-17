Россия создаст новое пионерское движение

Администрация президента РФ, Росмолодежь и министерство просвещения обсуждают вопрос создания нового общероссийского движения детей и молодежи

Законопроект о новой организации планируют внести в Госдуму уже 19 мая — в день столетия советской пионерии, пишет РБК. При этом движение не будет полным аналогом пионерской организации, так как членство в нем сделают добровольным.

Новая структура будет создана на базе уже существующих Российского движения школьников, проекта «Большая перемена» и ряда региональных организаций, предполагают источники издания.

Планируется, что ячейки движения появятся как в школах, так и в средних специальных учебных заведениях. Его главной задачей будет воспитание патриотизма, любви к Родине и гражданственности среди детей и подростков.