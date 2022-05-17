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Простой на АвтоВАЗе связали с локдауном в Китае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Своевременно осуществить поставку комплектующих на АвтоВАЗ не позволил локдаун в Китае, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Поставщики найдены, как я и говорил, более того, договоренности все достигнуты, оформлены, но вмешался локдаун. Локдаун, который объявлен в ряде регионов Китая, к сожалению, не позволил своевременно осуществить поставку комплектующих», — цитирует Азарова ТАСС.

Азаров в марте сообщал, что найдены поставщики электронных компонентов для АвтоВАЗа, но конкретные названия компаний не называл. Глава региона выразил надежду, что ситуация разрешится «в ближайшее время», и АвтоВАЗ выйдет на нормальный режим работы.

По предварительным данным, собирать автомобили в Тольятти и Ижевске начнут только 23 мая, то есть в ближайшую неделю на заводах будут выпускать запасные части и работать над перспективными проектами.

АвтоВАЗ останавливал конвейеры в марте из-за дефицита электронных компонентов, в апреле предприятие находилось во внеплановом корпоративном отпуске. В мае производство останавливалось уже дважды.

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