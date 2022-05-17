НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Ученые НГТУ создали черепицу для экономии на отоплении

Источник:
Sibnet.ru
226 0

Аспирантка НГТУ Валентина Хорева разработала солнечную черепицу для горячего водоснабжения и отопления домов с помощью солнечной энергии, сообщает пресс-служба НГТУ.

Черепица позволяет значительно снизить выброс углекислого газа в атмосферу и сократить расходы конечных потребителей на ГВС и отопление. В отличие от распространенных солнечных коллекторов, разработанная солнечная черепица покрывает всю площадь крыши и позволяет потребителям значительно экономить.

«Это небольшие солнечные коллекторы — панели, покрытые стеклом. Черепица, в отличие от коллектора, может покрывать значительную площадь крыши, позволяя значительно экономить на закупке угля, газа и дров для домохозяйства, а также позволит снизить выбросы СО2 в атмосферу», — рассказала Хорева.

Согласно расчетам, проведенным создателями черепицы, углеродный след от добычи угля и газа растет, так как легкодоступные месторождения в основном уже отработаны, а новые месторождения приходится разрабатывать в труднодоступных районах: Заполярье, Восточная Сибирь. Это вызывает повышение себестоимости добычи и рост углеродного следа.

«Мы считали вредные выбросы на один квадратный метр эффективной поверхности. Обычно нужно 4—6 квадратных метров для солнечных коллекторов. По нашим расчетам, если отопление будет электрическим, то в год солнечный коллектор позволит сэкономить до 45 тысяч рублей», — добавила Хорева.

Еще по теме
Таинственную нечеловеческую дорогу нашли на дне океана
Стоимость синхротрона под Новосибирском выросла до 47,3 млрд рублей
Новосибирские ученые нашли новый способ идентификации антивещества
Найден способ замедления старения с помощью гена молодости
смотреть все
Наука #Наука #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Госдолг Японии впервые превысил квадриллион иен
Режиссер Звягинцев посоветовал россиянам выбросить телевизор
Производитель бумаги SvetoCopy покинет Россию
Путин предрек глобальный экономический кризис
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пятница, 13-е: откуда взялось зловещее поверье
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Все статьи
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Tanatholog

Что сделала за все эти годы Украина:Воровала газ.Избавлялась от русскоязычного населения.Устроила гос....

kygear

Что то Стамбул стал центром разной мерзости.То заговорщики и паркетные генералв там что то делят.И Чубайс...

D762

О боже! ушли так и не сказав, как жарить картошку - нелюди!

Drronum

Не спросили разрешение у властелина мира