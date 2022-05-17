Ученые НГТУ создали черепицу для экономии на отоплении

Аспирантка НГТУ Валентина Хорева разработала солнечную черепицу для горячего водоснабжения и отопления домов с помощью солнечной энергии, сообщает пресс-служба НГТУ.

Черепица позволяет значительно снизить выброс углекислого газа в атмосферу и сократить расходы конечных потребителей на ГВС и отопление. В отличие от распространенных солнечных коллекторов, разработанная солнечная черепица покрывает всю площадь крыши и позволяет потребителям значительно экономить.



«Это небольшие солнечные коллекторы — панели, покрытые стеклом. Черепица, в отличие от коллектора, может покрывать значительную площадь крыши, позволяя значительно экономить на закупке угля, газа и дров для домохозяйства, а также позволит снизить выбросы СО2 в атмосферу», — рассказала Хорева.



Согласно расчетам, проведенным создателями черепицы, углеродный след от добычи угля и газа растет, так как легкодоступные месторождения в основном уже отработаны, а новые месторождения приходится разрабатывать в труднодоступных районах: Заполярье, Восточная Сибирь. Это вызывает повышение себестоимости добычи и рост углеродного следа.



«Мы считали вредные выбросы на один квадратный метр эффективной поверхности. Обычно нужно 4—6 квадратных метров для солнечных коллекторов. По нашим расчетам, если отопление будет электрическим, то в год солнечный коллектор позволит сэкономить до 45 тысяч рублей», — добавила Хорева.