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АвтоВАЗ локализует производство Renault Duster

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания АвтоВАЗ сможет выпускать Renault Duster под брендом Lada, сообщил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак.

«Отдельно хочу сказать о возможности производства автомобилей Renault Duster, но под брендом Lada. Об этом тоже соответствующая договоренность с компанией Renault достигнута», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Автомобиль будет производиться на заводе в Тольятти, для этого будет проведена соответствующая локализация. При этом официально компания Renault покидает российский рынок.

Ранее французский концерн передал свою долю в «АвтоВАЗ» государственному институту НАМИ. Оставшиеся акции сохранит Ростех. Планируется, что российский производитель будет осуществлять сервисное обслуживание автомобилей Renault на российском рынке.

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