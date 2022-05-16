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Александр Гордон женился на 20‑летней арфистке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © aleksandrgordon, vk.com/aleksandrgordon

Телеведущий Александр Гордон женился в пятый раз. Его избранницей стала 20-летняя девушка София Каландадзе, самому жениху 58 лет.

Гордон и Каландадзе расписались тайно месяц назад, а на днях пара обвенчалась в Спасо-Евфимиевом мужском монастыре в Суздале, сообщает «СтарХит».

По данным СМИ, невеста ведущего   студентка, будущая арфистка. На торжестве присутствовали только родственники и близкие молодоженов.

Ранее Гордон уже четыре раза был женат. У него есть два сына и две дочери. В интервью телеведущий говорил, что хочет еще детей.

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