Александр Гордон женился на 20‑летней арфистке

Телеведущий Александр Гордон женился в пятый раз. Его избранницей стала 20-летняя девушка София Каландадзе, самому жениху 58 лет.

Гордон и Каландадзе расписались тайно месяц назад, а на днях пара обвенчалась в Спасо-Евфимиевом мужском монастыре в Суздале, сообщает «СтарХит».

По данным СМИ, невеста ведущего — студентка, будущая арфистка. На торжестве присутствовали только родственники и близкие молодоженов.

Ранее Гордон уже четыре раза был женат. У него есть два сына и две дочери. В интервью телеведущий говорил, что хочет еще детей.