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Россия не смирится с включением Финляндии и Швеции в НАТО

Источник:
ТАСС
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Фото: U.S. Department of State from United States

НАТО не должно питать никаких иллюзий, что Москва просто смирится со вступлением в него Швеции и Финляндии, заявил в понедельник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Все это — отражение абсолютно ложного и искаженного восприятия того, что происходит в мире, политикоформирующими кругами на Западе, и, в частности, в странах Северной Европы», — цитирует ТАСС Рябкова. «То, что безопасность Швеции, как и Финляндии, если на то пошло, в результате данного решения не укрепится, для нас совершенно очевидно», — добавил он.

По словам замглавы МИД, «никаких иллюзий о том, что мы будем с этим просто мириться, у них быть не должно — в Брюсселе и в Вашингтоне, и в других натовских столицах». «То есть общий уровень военной напряженности возрастет, предсказуемости в этой сфере станет меньше», отметил Рябков.

«Это очередная тяжелая ошибка с далеко идущими последствиями. Но что делать, таков уровень тех, кто принимает сегодня политические решения в соответствующих странах», — резюмировал он.

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Политика #Мир
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