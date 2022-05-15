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Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Украинская хип-хоп группа Kalush Orchestra с песней «Стефания» победила на международном песенном конкурсе Евровидение, прошедшем в Турине.

«В следующем году Украина будет принимать Евровидение! Третий раз в своей истории. И верю — не в последний раз», — написал украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграмм-канале.

Участники группы использовали сцену конкурса как политическую трибуну, что запрещено правилами конкурса. Солист Олег Псюк в конце выступления обратился с призывом помочь заблокированным на заводе «Азовсталь» националистам.

Организаторы конкурса завили, что не увидели нарушений. «Мы понимаем сильные чувства, когда в эти дни речь идет об Украине, и рассматриваем заявления (группы) Kalush Orchestra и других артистов в поддержку украинского народа скорее как гуманитарный жест, чем как политический», — сообщил Европейский вещательный союз (ЕВС).

В феврале ЕВС объявил, что в связи с событиями на Украине Россия не будет представлена на Евровидении. В ответ российская сторона заявила о выходе из организации.

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