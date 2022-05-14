Букмекеры назвали фаворита «Евровидения-2022»

Букмекеры со всего мира считают фаворитом «Евровидения-2022» украинскую группу Kalush Orchestra.

Шансы коллектива на победу в настоящее время оцениваются в 60%, сообщается на сайте «Евровидения». Среди других участников наибольшие шансы на победу у Великобритании (10%), Швеции (10%), Италии (6%) и Испании (5%).

Отмечается, что остальные страны набрали в рейтинге букмекеров не более 1%. Финал «Евровидения-2022» состоится 14 мая в Турине.

25 февраля Европейский вещательный союз сообщил, что Россия не примет участие в «Евровидении» в 2022 году на фоне событий вокруг Украины. В заявлении указывалось, что участие России в конкурсе может нанести «ущерб его репутации».