Букмекеры назвали фаворита «Евровидения-2022»

Букмекеры со всего мира считают фаворитом «Евровидения-2022» украинскую группу Kalush Orchestra.
Шансы коллектива на победу в настоящее время оцениваются в 60%, сообщается на сайте «Евровидения». Среди других участников наибольшие шансы на победу у Великобритании (10%), Швеции (10%), Италии (6%) и Испании (5%).
Отмечается, что остальные страны набрали в рейтинге букмекеров не более 1%. Финал «Евровидения-2022» состоится 14 мая в Турине.
25 февраля Европейский вещательный союз сообщил, что Россия не примет участие в «Евровидении» в 2022 году на фоне событий вокруг Украины. В заявлении указывалось, что участие России в конкурсе может нанести «ущерб его репутации».
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AlhazredНу ты то естественно про Прохоровку ни разу не соврал))) Все перемогу насасываешь. Давай-давай)))