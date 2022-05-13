«Союзмультфильм» хитростью заманит зрителей в кино на «Суворова»

Мультфильм «Суворов: Великое путешествие» вышел в прокат 1 мая, «Союзмультфильм» сделала для школьников скидку, попасть на сеанс в кинотеатр они смогут всего за 75 рублей.

Льготное предложение — 75 рублей за билет — действие с 10 мая до конца проката фильма в кинотеатрах России.

Для льготного посещения педагогам или родителям необходимо организовать группу учеников от 10 человек и связаться с одним из кинотеатров – участников акции.

Мультфильм «Суворов: Великое путешествие» рассказывает о приключениях 16-летнего юноши Гриши, который попадает под чужим именем на службу в полк Александра Суворова. Во время Швейцарского похода, он становится свидетелем ключевых событии. Чтобы помочь своим сослуживцам и вернуться домой к любимой девушке Софье, Грише приходится преодолевать множество преград и даже совершить подвиг.