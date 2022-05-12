Путин предрек глобальный экономический кризис

Введенные против России санкции стран Запада провоцируют глобальный экономический кризис, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.

При этом Россия страна справляется с санкционным давлением, констатировал глава государства. По словам Путина, рубль укрепляется и демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира, а недельная инфляция приближается к целевым ориентирам Центробанка.

Президент России также отметил, что за январь—апрель профицит консолидированного бюджета составил 2,7 триллиона рублей. Он уточнил, что расходы бюджета тоже выросли на фоне решений по опережающему финансированию проектов развития и авансированию закупок.

Путин подчеркнул, что «продолжение санкционной одержимости» Запада приведет «к сложнейшим труднообратимым последствиям» для ЕС и его граждан, а также для беднейших стран мира, которые могут столкнуться с голодом.