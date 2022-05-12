Певица из Бурятии посвятила песню участникам спецоперации

Народная артистка Бурятия Ольга Жигмитова выпустила песню «Офицерская честь», посвященную участникам военной спецоперации на Украине, сообщается на сайте Министерства культуры региона.

«Все будет у нас хорошо. Офицерское слово надежнее всего», — поет Ольга Жигмитова.

Музыку написал композитор из Бурятии Павел Толмачев. Стихи написаны московской поэтессой Луизой Зелениной. Ольга Жигмитова записала песню в студии звукорежиссера и аранжировщика Николая Силина.

Официальная премьера песни «Офицерская честь» еще не состоялась. Запись песни Sibnet.ru предоставили в Министерстве культуры Бурятии.