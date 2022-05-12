Инфляция в первую неделю мая снизилась почти в два раза

Инфляция с 30 апреля по 6 мая замедлилась до 0,12%, неделей ранее она составляла 0,21%, сообщили в Росстате. Замедлился рост цен на продукты, но вместе с тем ускорился рост стоимости легковых автомобилей.

Сдерживает инфляцию замедление роста цен на продовольственные товары, в основном, за счет плодоовощной продукции, которая в мае начала дешеветь, приводит «Российская газета» данные Росстата.

Замедлился также рост цен на большинство социально значимых продуктов питания, в числе которых — сахар и яйца. Стоимость некоторых тоже снизилась, например, растительное масло по сравнению с мартом упало в цене почти на 6%, а зерновые — на 0,4%.

Замедлился рост цен на непродовольственные товары. Так, ускорилось их снижение на электро- и бытовые приборы, строительные материалы и медикаменты. Подешевела детская одежда. На автомобильный бензин снижение цен продолжается девятую неделю подряд. В начале мая он незначительно — всего 0,03%, но потерял в цене.

Вместе с тем почти в два раза ускорился рост цен на легковые автомобили - с 0,07% до 0,12%. На туристические услуги цены выросли на 0,06% после снижения на 0,32% неделей ранее.