McDonald's задумался о возвращении в Россию под другим брендом

«Макдоналдс» (McDonald's) может возобновить работу в России под другим брендом, сообщили «Известиям» источники на продовольственном рынке.

Пока компания не приняла окончательного решения о возврате на рынок России. Но этот вопрос «пора решать», заметил один из источников. До марта 2022 года сеть развивала в РФ около 800 заведений.

«Компания намерена спасти уже вложенные в Россию средства, которые пошли на развитие сети ресторанов. Поэтому логично, что предприятие сейчас ищет способ, как именно это сделать», — добавил собеседник издания.

«Макдоналдс» создал сеть точек притяжения покупателей, поэтому работа даже под новым брендом станет выгодной, заявил президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

По его словам, франчайзинг-партнеры американской сети в такой ситуации смогут рассчитывать на сокращение суммы платежа за использование имени новой иностранной компании, предположил он.