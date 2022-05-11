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McDonald's задумался о возвращении в Россию под другим брендом

Источник:
«Известия»
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Фото: JeepersMedia / Attribution License

«Макдоналдс» (McDonald's) может возобновить работу в России под другим брендом, сообщили «Известиям» источники на продовольственном рынке.

Пока компания не приняла окончательного решения о возврате на рынок России. Но этот вопрос «пора решать», заметил один из источников. До марта 2022 года сеть развивала в РФ около 800 заведений.

«Компания намерена спасти уже вложенные в Россию средства, которые пошли на развитие сети ресторанов. Поэтому логично, что предприятие сейчас ищет способ, как именно это сделать», — добавил собеседник издания.

«Макдоналдс» создал сеть точек притяжения покупателей, поэтому работа даже под новым брендом станет выгодной, заявил президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

По его словам, франчайзинг-партнеры американской сети в такой ситуации смогут рассчитывать на сокращение суммы платежа за использование имени новой иностранной компании, предположил он.

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