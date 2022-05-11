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Экономист назвал три причины для снижения цен

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Эксперт Total Research Вавилов назвал три веских основания, дающих надежду на снижение цен. Это замедление инфляции, восстановлении логистических цепочек, а также послабления и льготы для бизнеса.

Замедление инфляции свидетельствует о том, что цены на товары и услуги больше не растут, а в некоторых категориях снижаются, рассказал агентству «Прайм» Вавилов.

Восстановление логистических связей означает сокращение затрат на транспортировку товаров, а послабления со стороны государства уменьшают траты бизнеса, что также позитивно с точки зрения ценообразования, пояснил Вавилов.

Тем не менее он указал и на некоторые сложности, которые, наоборот, ведут к росту цен. В Китае началась новая волна заражений, этот фактор сейчас достаточно сильно бьет по ценам на доставку и ожиданию груза, тем самым поднимая стоимость товаров, отметил эксперт.

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