Умер первый президент Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук умер после продолжительной болезни, сообщила депутат Рады Ирина Геращенко.

«Умер Леонид Кравчук», — приводит ТАСС слова Геращенко. Политику было 88 лет.

В конце июня 2021 года экс-президент перенес операцию на сердце, которая прошла тяжело. Политик долгое время находился в коме. Позднее Кравчук проходил реабилитацию в клинике в Мюнхене.

С 28 июля 2020 года Кравчук возглавлял украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Занимал пост президента Украины с 1991 по 1994 год.