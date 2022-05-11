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Умер первый президент Украины

Источник:
ТАСС
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Фото: Michał Józefaciuk / CC BY-SA 3.0 pl

Первый президент Украины Леонид Кравчук умер после продолжительной болезни, сообщила депутат Рады Ирина Геращенко.

«Умер Леонид Кравчук», — приводит ТАСС слова Геращенко. Политику было 88 лет.

В конце июня 2021 года экс-президент перенес операцию на сердце, которая прошла тяжело. Политик долгое время находился в коме. Позднее Кравчук проходил реабилитацию в клинике в Мюнхене.

С 28 июля 2020 года Кравчук возглавлял украинскую делегацию в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Занимал пост президента Украины с 1991 по 1994 год.

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Политика #Мир
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