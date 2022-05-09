Великобритания ударила по российскому экспорту

Великобритания повысила таможенные пошлины на импорт российских платины и палладия, говорится в сообщении правительства страны.

Повышенный тариф в размере 35% затронет российский импорт в сумме на 1,7 миллиарда долларов. Кроме платины и палладия повышенными пошлинами будет облагаться в том числе импорт химикатов. «Россия сильно зависит от Великобритании в отношении экспорта изделий из платины и палладия», — приводит РБК сообщение.

Кроме того, Лондон вводит экспортные ограничения. Под запрет на экспорт в Россию попадут британские товары на сумму более 250 млн. Санкции затронут те товары, от поставок которых Россия наиболее зависима, включая химикаты, пластмассу, резину и машинное оборудование, пояснили в правительстве.

После ввода новых санкций под британские экспортно-импортные ограничения, установленные из-за военной операции на Украине, в общей сложности будут подпадать товары на сумму более 4,9 миллиарда фунтов стерлингов.

Это третий раунд британских экспортно-импортных ограничений отношении России. После него доля затронутого санкциями российского импорта вырастет до 96%, британского экспорта в Россию — превысит 60%, говорится в релизе правительства.