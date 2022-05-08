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Медведев увидел «призрак коммунизма» в Европе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба президента России

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в Европу снова проник «призрак коммунизма», после того как Еврокомиссия решила предложить членам ЕС делиться газом в случае прекращения поставок топлива из России.

«Толстых европейцев, обеспеченных газом из разных источников, собираются заставить делиться с бедными, но гордыми, которые не хотят платить России рублями за наше топливо. Ну что ж, молодцы, достойные наследники двух Карлов — Маркса и Каутского», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Он допустил, что страны — члены ЕС одновременно могут ввести нормирование энергопотребления, и заявил, что после этого «и до продуктовых карточек недалеко».

Требование ЕС делиться своим газом с наиболее пострадавшими странами могут ввести, если Россия решит прекратить поставлять газ в Европу. Это требование может стать одним из пунктов плана Еврокомиссии, который собираются одобрить 18 мая. Делиться, по этой задумке, придется тем странам, у которых есть альтернативные поставщики.

Европейские власти также потребуют применять нормирование энергии, которое начнется с промышленного сектора, таким образом, чтобы компании в менее затронутых странах не имели конкурентного преимущества перед предприятиями в более пострадавших государствах.

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