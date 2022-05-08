Телеканал «Россия» опубликовал программу на 9 мая

Эфир телеканала «Россия» 9 мая с утра до позднего вечера будет транслировать программы и фильмы, посвященные дню Победы, сообщила пресс-служба канала.

В эфире покажут репортажи и прямые включения со всей страны, прямую трансляцию Парада Победы с Красной площади и акции-шествия «Бессмертный полк». Зрители увидят сразу две премьеры военных фильмов: «Девятаев» и «Через прицел», а также фильм-легенду «Т-34».

08:00 – «День Победы». Праздничный канал

Телемарафон «День Победы» начнет вещание из праздничной студии с Марией Ситтель. В программе вспомнят о героях войны: тех, кто дошел до Берлина, тех, кто так и не вернулся домой, тех, кто ждал и трудился в тылу, тех, кто победил. В прямом эфире: репортажи с улиц и площадей городов России.

10.00 – Парад Победы

В прямом эфире – большой военный парад, посвящённый 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В честь подвига Победителей пройдут торжественным маршем потомки героев – защитники Родины. Сотни камер, создающие неповторимый эффект присутствия на главной площади страны, и уникальные съемки грандиозного действия с высоты птичьего полета.

12.30 – Большой праздничный концерт, посвященный Дню Победы

В концерте примут участие ведущие российские певцы, артисты и музыканты: Лев Лещенко, Лариса Долина, Николай Басков, Григорий Лепс, Дима Билан, Сергей Безруков, Олег Газманов, Александр Маршал, Елена Ваенга, Пелагея, Валерия, Александр Буйнов, а также Русский народный хор имени Пятницкого и Ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова.

14.30 – Шествие «Бессмертный полк». Прямой эфир

16. 20 – Фильм «Через прицел»

Фильм расскажет о хрупких девушках, которые пошли на фронт добровольцами и взяли в руки винтовки, чтобы стать снайперами на войне.

21.20 — Военная драма «Девятаев»

Фильм, основанный на реальных событиях, расскажет историю советского летчика Михаила Девятаева, чей героический подвиг самым невероятным образом приблизил День Победы в Великой Отечественной войне.

23.15 — Фильм «Т-34»

Полная версия картины Алексея Сидорова, ставшей настоящей легендой российского кино. Потрясающая история подвига советских танкистов в немецком плену, большая любовь, настоящая дружба и противостояние заклятых врагов.