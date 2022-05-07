Раскрыта загадка «космической медузы» в небе над США

Таинственный объект пронесся над американским штатом Джорджия утром в четверг, 5 мая. Внешне НЛО напоминало светящуюся «космическую медузу».

Исследователи изучили попавшие в Сеть видео и опознали в объекте снижающуюся ракету Falcon 9 компании SpaceX, запущенную из Космического центра Кеннеди во Флориде, который находился примерно в 400 километрах к югу от точки съемки, пишет Live Science.

Отмечается, что компания ежегодно запускает десятки ракет, однако подобные визуальные эффекты возникают достаточно редко — обычно это происходит из-за особого сочетания физики и природных условий.

Вытянутое округлое «тело» медузы представляет собой выхлоп из сопла ракетного двигателя Falcon 9. Причина, по которой выхлоп принимает необычную форму, связана с разницей давлений внутри и снаружи сопла.

Яркое свечение «медузы» объясняется тем, что запуск ракеты происходил в предрассветные часы — солнечный свет исходит в этот момент из-за горизонта, освещая выхлопной шлейф, заставляя его ярко светиться на фоне темного неба.