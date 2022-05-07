Рубль стал самой крепкой валютой в мире

Рубль по итогам прошедшей рабочей недели вышел на первое место глобального рейтинга по версии Reuters, став самой крепкой валютой мира.

На втором месте рейтинга бразильский реал, на третьем — мексиканское песо. Эксперты отмечают, что в отношении рубля продолжается ревальвация — укрепление курса национальной валюты по отношению к валютам других стран или к золоту.

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На этой неделе курс российский валюты впервые больше чем за два года укреплялся ниже 66 рублей за доллар, несмотря на ожидания новых жестких санкций в отношении России и ослабление валютного контроля.

Аналитики предполагают, что в мае рубль может укрепиться до 60 к доллару, так как экспортеры по-прежнему будут активно продавать валюту для налоговых платежей, а в стране продолжат действовать антикризисные меры валютного контроля.