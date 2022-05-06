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Внеплановую индексацию пенсий сделают автоматической

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российским пенсионерам проиндексируют пенсии автоматически, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку это все будет производиться в проактивном режиме. Сегодня Пенсионный фонд обладает цифровыми возможностями не собирать дополнительно какие-то заявления», — уточнила она телеканалу «Москва 24».

Парламентарий отметила, что точный размер увеличения выплат пока обсуждают в профильных комитетах Госдумы и в правительстве. Обсуждаемый интервал — 8-10%. Предположительно, пенсии дополнительно повысят на 9%.

Ранее президент России Владимир Путин поручил парламенту проработать механизмы дополнительной индексации пенсий и всех социальных пособий из-за роста инфляции. Плановая индексация состоялась в начале года.

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