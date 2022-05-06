Минпромторг разрешил параллельный импорт Apple и PlayStation

Российские власти опубликовали перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий, соответствующий приказ Минпромторга опубликован на портале правовой информации.
Параллельный импорт предполагает легализацию ввоза в страну товаров брендов, которые продаются в других странах, без разрешения правообладателя.
Состоящий из 23 страниц список включает товары и материалы сотен иностранных брендов, в том числе Land Rover, Apple, Samsung, Bentley и другие.
Также в Россию разрешается ввозить оружие и боеприпасы, отопительные котлы и ядерные реакторы, мебель, постельное белье, транспортные средства, электронику, в том числе игровые приставки XBox, Nintendo и PlayStation, «умные» часы, музыкальные инструменты, фотоаппараты и кинокамеры, суда.
Автомобили и компоненты брендов Toyota, Volkswagen, Skoda, BMW, Renault, Audi, Mini, Nissan также разрешается ввозить без разрешения правообладателя.
Минпромторг разрешил к ввозу также железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог, лодки, живые деревья, саженцы и цветы. В перечень попали соль, сера, грунт и камень, руды, зола и шлак.
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