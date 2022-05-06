НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Минпромторг разрешил параллельный импорт Apple и PlayStation

Источник:
РБК
145 1
Фото: Axel Goulée / Attribution License

Российские власти опубликовали перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли более 50 категорий, соответствующий приказ Минпромторга опубликован на портале правовой информации.

Параллельный импорт предполагает легализацию ввоза в страну товаров брендов, которые продаются в других странах, без разрешения правообладателя.

Состоящий из 23 страниц список включает товары и материалы сотен иностранных брендов, в том числе Land Rover, Apple, Samsung, Bentley и другие.

Также в Россию разрешается ввозить оружие и боеприпасы, отопительные котлы и ядерные реакторы, мебель, постельное белье, транспортные средства, электронику, в том числе игровые приставки XBox, Nintendo и PlayStation, «умные» часы, музыкальные инструменты, фотоаппараты и кинокамеры, суда.

Автомобили и компоненты брендов Toyota, Volkswagen, Skoda, BMW, Renault, Audi, Mini, Nissan также разрешается ввозить без разрешения правообладателя.

Минпромторг разрешил к ввозу также железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог, лодки, живые деревья, саженцы и цветы. В перечень попали соль, сера, грунт и камень, руды, зола и шлак.

Еще по теме
Тюремный магазин открылся в Красноярском крае
Castrol остановила поставки моторного масла в Россию
IKEA продлила приостановку работы
Бытовой техники в России хватит минимум до осени
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Пять причин выбрать видеосервис Wink
Дракон стал победителем шоу «Маска»
Блокада России: чем грозит майский дефолт?
Монстрик занял третье место и снял маску в шоу на НТВ
Обсуждение (1)
Картина дня
Генпрокуратура Украины вызвала на допрос Медведева и Шойгу
Минпромторг разрешил параллельный импорт Apple и PlayStation
Посол КНР пообещал наплыв китайских авто в России
ЦБ предупредил о задержках при платежных операциях
Мультимедиа
Первый сводный прогон главного парада Сибири. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Виды облаков и их значение. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Jek

Цены растут разве что только у адептов полулегальной секты "Доллар за двести" .» Спойлер (нажмите, чтобы...

лачинов

Фигня это, а не расчеты. Начинать нужно с того, что это уже владельцу решать когда и сколько ему нужно...

Disobedient

Да потому что ее за 200 на пике закупили, ты хочешь чтоб тебе в убыток продали. я видел я видел распродажа...

Alhazred

Я вот пиво беру иногда в магазине Бристоль. Немецкое баночное. До всей этой заварухи оно стоило грубо...