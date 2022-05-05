Астрономы записали «песню» черной дыры

Ученые Массачусетского технологического института смогли преобразовать вспышки рентгеновского излучения, которые испускает черная дыра, в слышимые звуковые волны.

Для своего эксперимента астрономы использовали рентгеновский телескоп NICER на борту МКС. В качестве объектов наблюдения они выбрали 26 двойных систем черных дыр, которые испускают рентгеновские вспышки.

Десять из них были достаточно близкими и яркими, чтобы можно было различить так называемое рентгеновское эхо, возникающее при поглощении черными дырами космического газа и пыли, говорится в статье, опубликованной журналом Astrophysical Journal.

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В финале ученые преобразовали излучение в звук. Тем самым они зафиксировали звучание, исходящее от черной дыры. Такие данные в перспективе позволят исследователям лучше понять принципы работы черных дыр различных размеров.