Ограничения полетов на юг России продлили до 13 мая

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России до 13 мая, сообщается на сайте ведомства.

Продление стало одиннадцатым по счету. Так, ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, отмечается в сообщении.

Ограничения полетов были введены 24 февраля, после начала военной операции российских войск на Украине. Изначально такой режим действовал до 2 марта, затем Росавиация неоднократно продлевала ограничения.