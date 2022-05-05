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Ограничения полетов на юг России продлили до 13 мая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной части России до 13 мая, сообщается на сайте ведомства.

Продление стало одиннадцатым по счету. Так, ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, отмечается в сообщении.

Ограничения полетов были введены 24 февраля, после начала военной операции российских войск на Украине. Изначально такой режим действовал до 2 марта, затем Росавиация неоднократно продлевала ограничения.

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