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Доля студий в новостройках России за год выросла на 58%

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Доля компактных квартир на первичном рынке жилья в России в апреле 2022 года по сравнению с тем же месяцем прошлого года выросла на 58%, сообщили аналитики системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro.

Речь идет о студиях площадью до 30 квадратных метров на территории 12 ключевых субрынков недвижимости. Среди регионов, где доля студий растет особенно заметно, — Татарстан, Краснодарский край, Новосибирская область, Башкирия, Самарская область, приводят «Известия» анализ экспертов.

На студии приходится порядка 14% всего первичного рынка страны. Это самый быстрорастущий в объемах предложения тип квартир, сообщила пресс-служба «Авито Недвижимости».

По итогам I квартала 2022-го средняя площадь проданной квартиры в новостройках Москвы заметно снизилась и составила 51 квадратный метр, что на 10% ниже, чем годом ранее, сообщает девелоперская компания Level Group.

Тенденция к уменьшению площади квартир наметилась давно, отметил коммерческий директор ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов. Этот тренд связан с ростом цен на жилье — застройщики стараются сделать его более доступным за счет уменьшения площади, пояснила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

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