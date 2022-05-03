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Россияне назвали достаточный для счастья доход

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 190 тысяч рублей в месяц, свидетельствует исследование сервиса SuperJob. Это рекордная сумма за все время проведения опросов.

Согласно опросу, больше всего хотели бы получать жители Москвы — 230 тысяч рублей ежемесячно. На втором месте по запросам — жители Владивостока, запросы которых составили 205 тысяч. На третьем — Ростов-на-Дону с показателем в 200 тысяч рублей.

Самые скромные запросы в Ярославле (158 тысяч рублей), Кирове (155 тысяч рублей) и Астрахани (150 тысяч рублей). Предыдущий общий рекорд был установлен в ноябре 2021 года, когда средние запросы респондентов составили 178 тысяч рублей.

Мужчинам в среднем для счастья нужно больше денег (216 тысяч рублей), чем женщинам (166 тысяч рублей). Наиболее высокие запросы у респондентов в возрасте от 35 до 44 лет — 214 тысяч рублей в месяц. Самые скромные запросы у опрошенных до 24 лет — 146 тысяч рублей.

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