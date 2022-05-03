Посол Украины назвал канцлера ФРГ «обиженной ливерной колбасой»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал немецкого канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».

Дипломат отреагировал на слова канцлера о том, что его визиту на Украину мешает отказ принять в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, передает издание Spiegel. Мельник назвал такое поведение «не очень государственным».

Штайнмайер хотел посетить Киев вместе с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в апреле, однако сообщил, что украинская сторона отказала ему в визите. Причиной стали «тесные связи» президента Германии с Россией в последние годы.

Шольц 3 мая в интервью ZDF заявил, что не может приехать в Киев, пока там не побывает президент Германии. Он назвал «довольно заметным событием» то, что Украина отказалась принять Штайнмайера.

Канцлер напомнил, что Берлин оказывает Киеву финансовую и военную помощь и может стать потенциальным гарантом ее безопасности. При этом с начала боевых действий на Украине не побывал ни один представитель федерального правительства Германии.