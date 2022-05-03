Возгорание полиэтиленовых отходов ликвидировали в Красноярске

Возгорание полиэтиленовых отходов ликвидировано в Свердловском районе Красноярска, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Красноярскому краю.

Полиэтиленовые отходы загорелись во вторник утром на территории компании «Александрия» на улице 60 лет Октября в Свердловском районе Красноярска в 16.29 по местному времени. Пожар охватил 600 квадратных метров.

Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. На место выехала передвижная лаборатория Минэкологии края, чтобы взять пробы воздуха в зоне задымления.