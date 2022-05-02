Эксперты дали советы, как сэкономить на обслуживании авто

Отказ от визитов к официальным дилерам, самостоятельная покупка запчастей и простые работы по машине своими руками помогут серьезно сэкономить при обслуживании автомобиля.
Для начала стоит отказаться от обращений в официальные дилерские центры, так как их услуги дороже, чем в частных автосервисах, приводит «Российская газета» совет автоэкспертов.
Это актуально, если срок гарантийного обслуживания автомобиля истек и нет никаких обязательств перед дилером.
Покупать запчасти для ремонта и расходные материалы стоит самостоятельно, так как в автомастерских обычно стараются прибавить к стоимости данных товаров дополнительную сумму.
Также эксперты издания советуют научиться хотя бы частично обслуживать машину своими руками. Например, менять лампочки в фарах или салонный и воздушный фильтры.
При этом специалисты советуют не экономить на оригинальных запчастях, а также не покупать на вторичном рынке аккумуляторы, тормозные диски, суппорты, шланги, подшипники и шарниры, так как они могут иметь скрытые дефекты.
DisobedientДа какое там печенье.)))Разграбили не стесняясь украину, показалось мало. Принялись за бюджет сша ,...
Vitall2005Говори за себя, у меня уровень жизни вполне достойный.
karutoНе глупее, но когда уровень жизни падает, а подачек от США нет, надо задуматься.
Vitall2005Всё у Путина получается, последствия этого решения будут иметь отложенные, долгосрочные последствия.