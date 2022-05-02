Эксперты дали советы, как сэкономить на обслуживании авто

Отказ от визитов к официальным дилерам, самостоятельная покупка запчастей и простые работы по машине своими руками помогут серьезно сэкономить при обслуживании автомобиля.

Для начала стоит отказаться от обращений в официальные дилерские центры, так как их услуги дороже, чем в частных автосервисах, приводит «Российская газета» совет автоэкспертов.

Это актуально, если срок гарантийного обслуживания автомобиля истек и нет никаких обязательств перед дилером.

Покупать запчасти для ремонта и расходные материалы стоит самостоятельно, так как в автомастерских обычно стараются прибавить к стоимости данных товаров дополнительную сумму.

Также эксперты издания советуют научиться хотя бы частично обслуживать машину своими руками. Например, менять лампочки в фарах или салонный и воздушный фильтры.

При этом специалисты советуют не экономить на оригинальных запчастях, а также не покупать на вторичном рынке аккумуляторы, тормозные диски, суппорты, шланги, подшипники и шарниры, так как они могут иметь скрытые дефекты.