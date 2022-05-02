НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Эксперты дали советы, как сэкономить на обслуживании авто

Источник:
Sibnet.ru
92 0
Фото: © Sibnet.ru

Отказ от визитов к официальным дилерам, самостоятельная покупка запчастей и простые работы по машине своими руками помогут серьезно сэкономить при обслуживании автомобиля.

Для начала стоит отказаться от обращений в официальные дилерские центры, так как их услуги дороже, чем в частных автосервисах, приводит «Российская газета» совет автоэкспертов.

Это актуально, если срок гарантийного обслуживания автомобиля истек и нет никаких обязательств перед дилером.

Покупать запчасти для ремонта и расходные материалы стоит самостоятельно, так как в автомастерских обычно стараются прибавить к стоимости данных товаров дополнительную сумму.

Также эксперты издания советуют научиться хотя бы частично обслуживать машину своими руками. Например, менять лампочки в фарах или салонный и воздушный фильтры.

При этом специалисты советуют не экономить на оригинальных запчастях, а также не покупать на вторичном рынке аккумуляторы, тормозные диски, суппорты, шланги, подшипники и шарниры, так как они могут иметь скрытые дефекты.

Еще по теме
Появилась идея ввести ОСАГО для электросамокатов
ГИБДД подобрела: нарушителей ждет амнистия?
Автоэксперт предупредил о необычном штрафе для водителей
Депутаты предложили амнистию для нарушителей ПДД
смотреть все
Авто #Автоправо #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
США встревожили возможности российской ракеты «Калибр»
Россия приняла решение покинуть МКС
Дракон стал победителем шоу «Маска»
Новая технология российского кино: как «оживили» Владислава Галкина
Обсуждение (0)
Картина дня
Израиль раскритиковал Лаврова за слова о еврейских корнях Гитлера
Богатейшие россияне потеряли $45,5 млрд с начала года
Депутат Госдумы призвала поднять цены на алкоголь
Олег Тиньков заявил о продаже доли в банке «за копейки»
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Disobedient

Да какое там печенье.)))Разграбили не стесняясь украину, показалось мало. Принялись за бюджет сша ,...

Vitall2005

Говори за себя, у меня уровень жизни вполне достойный.

karuto

Не глупее, но когда уровень жизни падает, а подачек от США нет, надо задуматься.

Vitall2005

Всё у Путина получается, последствия этого решения будут иметь отложенные, долгосрочные последствия.