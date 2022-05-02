Олег Тиньков заявил о продаже доли в банке «за копейки»

Основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков заявил, что его заставили продать долю в банке «за копейки» после того, как он публично выступил с заявлением о событиях на Украине.

Тиньков на прошлой неделе продал свои 35% в TCS Group, которая управляет Тинькофф Банком, инвестиционной компании «Интеррос» Владимира Потанина. До этого он публично выступил с заявлением о событиях на Украине.

«Я не мог обсуждать цену. Я был похож на заложника — ты берешь то, что тебе предлагают. Я не мог вести переговоры», — сказал Тиньков в интервью газете The New York Times.

По словам Тинькова, после его поста Кремль пригрозил менеджменту национализировать банк, если в компании не сменится собственник и название.

Бизнесмен считает, что Потанин заплатил ему не более 3% реальной стоимости этой доли, но все равно ему благодарен, так как он помог спасти «хоть немного денег».

Также Тиньков рассказал, что нанял телохранителей после того, как его друзья со связями в российских спецслужбах сказали, что ему следует опасаться за свою жизнь.

«Я понял, что России как страны больше не существует», — дал Тиньков оценку происходящему. Он добавил, что не верит в будущее страны, пока действует путинский режим.