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Один человек погиб при жесткой посадке Ми‑8 в Забайкалье

Источник:
ТАСС
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Вертолет Ми-8 совершил в воскресенье жесткую посадку на аэродроме в Забайкальском крае — один человек погиб и один пострадал, ТАСС сообщили в экстренных службах.

«На аэродроме Могоча в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 погиб один человек, еще один ранен», — сказал источник. Вертолет при ударе о землю загорелся. Он полностью разрушен.

По предварительной информации, вертолет принадлежит частной авиакомпании «Мост Авиа»

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Топ комментариев

Disobedient

Таких как эйдельман лучше всех себе заберите, пусть ваших детей учат и воспитывают. А то наших деток...

Disobedient

Да это он так написал по своему раболепию. Угодник подхалим выражает преданность начальству. Показывает...

karuto

Германия должна пойти на любые жертвы ради победы демократии над здравым смыслом.

VALGOR

Ох и тяжко придётся простым немцам с таким правительством.... Не пора ли, на немецкий майдан???