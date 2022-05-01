Один человек погиб при жесткой посадке Ми‑8 в Забайкалье

Вертолет Ми-8 совершил в воскресенье жесткую посадку на аэродроме в Забайкальском крае — один человек погиб и один пострадал, ТАСС сообщили в экстренных службах.

«На аэродроме Могоча в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 погиб один человек, еще один ранен», — сказал источник. Вертолет при ударе о землю загорелся. Он полностью разрушен.

По предварительной информации, вертолет принадлежит частной авиакомпании «Мост Авиа»