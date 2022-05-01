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Германия отказалась платить за российский газ в рублях

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба ПАО «Газпром»

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия и впредь не станет платить за поставки российского газа в рублях, как того требует Москва.

«И в будущем мы не станем платить за газ в рублях», — утверждал глава Минфина ФРГ. «Мы предпринимаем все, чтобы как можно скорее стать независимыми от России [в вопросах энергопоставок]», — цитирует ТАСС Линднера.

«Газпром» 26 апреля направил в адрес компаний-импортеров Польши и Болгарии уведомление о прекращении с 27 апреля поставок газа из-за их отказа от проведения окончательных расчетов в российских рублях. Власти ФРГ заявили об обеспокоенности в связи с этим решением и не исключили остановки поставок и в Германию.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.

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Удавиков

При этом он не смог пояснить, кто отдавал им приказы.Махновщина, самый настоящий бандитизм, делал что...

Disobedient

Таких как эйдельман лучше всех себе заберите, пусть ваших детей учат и воспитывают. А то наших деток...

Disobedient

Надеюсь одного только пожалели, остальных его земляков даже закапывать не стали.

karuto

Германия должна пойти на любые жертвы ради победы демократии над здравым смыслом.