Германия отказалась платить за российский газ в рублях

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия и впредь не станет платить за поставки российского газа в рублях, как того требует Москва.

«И в будущем мы не станем платить за газ в рублях», — утверждал глава Минфина ФРГ. «Мы предпринимаем все, чтобы как можно скорее стать независимыми от России [в вопросах энергопоставок]», — цитирует ТАСС Линднера.

«Газпром» 26 апреля направил в адрес компаний-импортеров Польши и Болгарии уведомление о прекращении с 27 апреля поставок газа из-за их отказа от проведения окончательных расчетов в российских рублях. Власти ФРГ заявили об обеспокоенности в связи с этим решением и не исключили остановки поставок и в Германию.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.