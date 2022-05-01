Германия отказалась платить за российский газ в рублях

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия и впредь не станет платить за поставки российского газа в рублях, как того требует Москва.
«И в будущем мы не станем платить за газ в рублях», — утверждал глава Минфина ФРГ. «Мы предпринимаем все, чтобы как можно скорее стать независимыми от России [в вопросах энергопоставок]», — цитирует ТАСС Линднера.
«Газпром» 26 апреля направил в адрес компаний-импортеров Польши и Болгарии уведомление о прекращении с 27 апреля поставок газа из-за их отказа от проведения окончательных расчетов в российских рублях. Власти ФРГ заявили об обеспокоенности в связи с этим решением и не исключили остановки поставок и в Германию.
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран.
УдавиковПри этом он не смог пояснить, кто отдавал им приказы.Махновщина, самый настоящий бандитизм, делал что...
DisobedientТаких как эйдельман лучше всех себе заберите, пусть ваших детей учат и воспитывают. А то наших деток...
DisobedientНадеюсь одного только пожалели, остальных его земляков даже закапывать не стали.
karutoГермания должна пойти на любые жертвы ради победы демократии над здравым смыслом.