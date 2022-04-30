НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Китай назвал «самый жесткий ответ» России на санкции Запада

Источник:
Sibnet.ru
739 6
Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Самым жестким ответом России на западные санкции является прекращение поставок газа, заявил декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян.

Эксперт в интервью китайскому изданию Global Times отметил, что Москва на днях уже прекратила поставки газа Польше и Болгарии из-за их отказа платить в рублях, что можно считать ответной реакций на санкции.

Боцян подчеркнул, что такая ситуация означает, что ранее выдвинутое Россией требование об оплате газа в рублях уже «начало действовать», на сегодня это самый жесткий ответ на ограничения, введенные Западом.

По словам аналитика, кризис на Украине привел к еще большей волатильности международного рынка нефти и газа, пострадавшего от пандемии COVID-19. После начала кризиса логистика поставок на международном рынке топлива меняется, сейчас идет процесс перестройки.

Еще по теме
Германия поддержала запрет на импорт российского урана
Финляндия отказалась платить за газ в рублях
Россия перекрыла газ Болгарии
Россия остановила поставки газа в Польшу
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин анонсировал внеплановую индексацию пенсий
США встревожили возможности российской ракеты «Калибр»
Галкина на Первом канале заменит Цискаридзе
Автоэксперт дал пессимистичный прогноз по АвтоВАЗу
Обсуждение (6)
Картина дня
США намерены лишить Россию ученых
Китай назвал «самый жесткий ответ» России на санкции Запада
Минобороны показало взятого в плен на Украине британца
Климатический сдвиг вызовет межвидовую пандемию
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
30
Кремль отверг переговоры об эвакуации боевиков с «Азовстали»
28
Россия перекрыла газ Болгарии
27
Журналиста Владимира Соловьева хотели взорвать в машине
26
Минобороны показало взятого в плен на Украине британца
25
Конгресс США одобрил законопроект о ленд‑лизе для Украины