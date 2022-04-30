Китай назвал «самый жесткий ответ» России на санкции Запада

Самым жестким ответом России на западные санкции является прекращение поставок газа, заявил декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян.

Эксперт в интервью китайскому изданию Global Times отметил, что Москва на днях уже прекратила поставки газа Польше и Болгарии из-за их отказа платить в рублях, что можно считать ответной реакций на санкции.

Боцян подчеркнул, что такая ситуация означает, что ранее выдвинутое Россией требование об оплате газа в рублях уже «начало действовать», на сегодня это самый жесткий ответ на ограничения, введенные Западом.

По словам аналитика, кризис на Украине привел к еще большей волатильности международного рынка нефти и газа, пострадавшего от пандемии COVID-19. После начала кризиса логистика поставок на международном рынке топлива меняется, сейчас идет процесс перестройки.