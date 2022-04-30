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Украинские артисты не попали в номинации премии RU.TV

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © rutv, vk.com/rutv

Организаторы ежегодной музыкальной премии RU.TV объявили номинантов. В этом году украинские исполнители не будут участвовать в мероприятии, поскольку главная миссия премии «сохранить и поддержать русскую музыкальную индустрию», сообщается на сайте телеканала.

«Музыка обладает колоссальной объединяющей силой. Мы со всей страной и вместе с нами артисты, которые выбрали Россию. И поэтому особенно важно поддержать талантливых исполнителей, которые остаются настоящими русскими артистами», – сказал генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов.

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На прошлой премии было много номинантов среди украинских звезд, в том числе Ани Лорак, Иван Дорн, Светлана Лобода, Макс Барских.

На звание «Лучшая певица» претендуют Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Zivert, Ханна, Слава. В категории «Лучший певец» — Владимир Пресняков, Дима Билан, Дмитрий Маликов, Emin, Мот. В номинации за «Лучшую песню» борются «Солнце Монако» Люси Чеботиной, «Гармония» Artik&Asti, «Август — это ты» Мота, «Cry» Zivert, «На часах ноль-ноль» группы Dobro.

11-я Русская музыкальная премия телеканала RU.TV пройдет 28 мая в «Крокус Сити Холле».

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Alhazred

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_ASUS__

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Sovik

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slavaynin

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