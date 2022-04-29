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Рубль обновил максимумы к доллару и евро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Основные валюты снова подешевели на Московской бирже в пятницу, рубль обновил многомесячные максимумы к доллару и евро.

Курс доллара на пике опускался до 70,31 рубля, минимума с конца октября прошлого года. Евро в ходе торгов опускался до 73,5 рубля, обновив минимум с 4 марта 2020 года. Стоимость бивалютной корзины снизилась до 72 рублей.

Рубль укрепляется благодаря превышению предложения валюты над спросом на нее в условиях сильного торгового сальдо и ограничений на капитальные операции. Кроме этого, на курс влияет повышение мировых цен на нефть и газ.

При этом эксперты отмечают, что российская валюта прекратила реагировать на сообщения о подготовке новых антироссийских санкций.

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Alhazred

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