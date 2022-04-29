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Талант Гагариной поставили под сомнение из‑за «Кукушки» Цоя

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Актер Артур Смольянинов раскритиковал творчество Полины Гагариной, он считает, что певица погубила песню «Кукушка» Виктора Цоя.

Смольянинов рассуждал в интервью Екатерины Гордеевой о том, должны ли публичные люди, в числе которых актеры и музыканты, высказываться по поводу военной спецоперации на Украине. Журналист спросила, знает ли он, что Полина Гагарина исполнила на концерте «Крымской весны» песню «Кукушка» Цоя.

«Ну пела и пела. Полина Гагарина и до концерта в "Лужниках" пела "Кукушку" Виктора Цоя. И это никого не смущало. Мне не нравится чисто стилистически, как она поет. Я никогда не был поклонником ее таланта, если он есть», — сказал Смольянинов.

Актер не считает, что «Кукушка» — пацифистская песня. Он уверен, что она была очень личной для Цоя, а в исполнении Гагариной композиция утратила чувственность и не находит душевного отклика у слушателей.

Ранее после выступления Гагариной на концерте в «Лужниках» с песней «Кукушка» певицу раскритиковали. Осудил Гагарину и украинский клипмейкер Алан Бадоев, который заявил, что «она ничтожно использовала свой талант».


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