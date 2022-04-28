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AliExpress перестал принимать карты российских банков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Маркетплейс AliExpress перестал принимать карты российских банков, с такой проблемой столкнулись пользователи, желающие оплатить заказы.

«По техническим причинам некоторые оплаты с карты не проходят. Попробуйте другой способ оплаты», — говорится в сообщении, которое видят российские покупатели.

По всей видимости, причиной такого решения стали западные санкции, наложенные на крупнейшие российские банки. AliExpress рекомендует россиянами пользоваться кошельком QIWI, который в настоящее время является рабочим способом оплаты заказов.

Также можно попробовать оплатить покупки по счету мобильного телефона. При этом оплата с российских карт в локальном сегменте маркетплейса AliExpress Россия проходит, так как в этом случае транзакции осуществляются внутри страны.

Пресс-служба AliExpress подтвердила наличие проблемы. Отмечается, что проблема решается, вскоре российские пользователи смогут оплачивать покупки всеми способами.

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