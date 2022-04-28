«Индекс шашлыка» вырос почти на 600 рублей

«Индекс шашлыка» в апреле 2022 года «вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали эксперты ресурса «Чек Индекс» (анализирует данные с 1,1 миллиона кассовых аппаратов).

Эксперты изучили данные о продажах маринованного мяса, шампуров, мангала, угля и средств для розжига в период с 1 по 24 апреля. Оказалось, что средний чек за такой набор в апреле 2022 года составил 2484 рубля против 1901 рубль годом ранее.

На сам шашлык россияне в среднем тратят 498 рублей (+17% к прошлому году), на комплект шампуров — 304 рубля. (+30%), на мангал — 1172 рубля (+28%), на уголь — 380 рублей (+77%) и на средство для розжига 130 рублей (+26%), приводят «Известия» анализ «Чек Индекса».

Вместе с тем продажи «шашлычного набора» в натуральном выражении снизились — в этом апреле товаров для пикника купили на 20% меньше, чем годом ранее. Однако аналитики не считают, что падение спроса обусловлено ростом цен. Главная причина — позднее начало весны.