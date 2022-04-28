Финляндия отказалась платить за газ в рублях

Финляндия не планирует платить за российский газ в рублях, сообщил министр государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен.

«Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не согласится на рублевые платежи. Решение было принято еще в начале апреля», — приводит РИА Новости слова Туппурайнен.

Генеральный директор Gasum Мика Вильянен сообщил, что компания готовит предложения России и рассматривает вопрос об ответных мерах. Их собираются представить в мае.

Ранее «Газпром» остановил поставки топлива болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG из-за отказа платить за топливо в рублях. =С

Россия с 1 апреля стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных стран, чтобы уйти от доллара и евро в этих расчетах. Президент России Владимир Путин заявил, что отказ платить в рублях Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.