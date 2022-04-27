Центробанк установил курсы валют на четверг

Центробанк установил официальный курс валют на четверг. Курс доллара к рублю вырос на 16,75 копейки — до 72,87 рубля.

Курс евро снизился на 74,46 копейки, до 75,92 рубля, следует из данных Банка России. Регулятор устанавливает официальные курсы самых распространенных валют, используя данные Московской биржи.

В настоящее время в России введен плавающий валютный курс, который устанавливается на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 15.30 по московскому времени.

Эксперты отмечают, что укрепление рубля вызвано антикризисными мерами Центробанка — экстренным введением контроля над движением капитала и требованием к экспортерам по конвертации почти всей валютной выручки.