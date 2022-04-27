Неофициальные показы голливудских фильмов прошли в кино

Фильмы «Бэтмен», «Не смотрите наверх» и «Я краснею» неофициально показали в кинотеатрах некоторых городов России.

Пиратскую копию «Бэтмена» Мэтта Ривза показали в московском кинотеатре WIP и в Екатеринбурге арендованными компаниями, сообщает Еsquire.

В Чите показали и «Бэтмена», и мультфильм «Я краснею» от Netflix. В Махачкале запланирован показ фильмов Netflix «Красное уведомление» и «Не смотрите наверх».

В марте голливудские киностудии прекратили сотрудничество с российскими кинотеатрами, лишив зрителей крупных официальных премьер. В числе главных ожидаемых релизов оказались «Бэтмен», «Морбиус», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».