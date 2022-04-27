НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Неофициальные показы голливудских фильмов прошли в кино

Источник:
Sibnet.ru
352 6
Фото: © Sibnet.ru

Фильмы «Бэтмен», «Не смотрите наверх» и «Я краснею» неофициально показали в кинотеатрах некоторых городов России.

Пиратскую копию «Бэтмена» Мэтта Ривза показали в московском кинотеатре WIP и в Екатеринбурге арендованными компаниями, сообщает Еsquire.

В Чите показали и «Бэтмена», и мультфильм «Я краснею» от Netflix. В Махачкале запланирован показ фильмов Netflix «Красное уведомление» и «Не смотрите наверх».

В марте голливудские киностудии прекратили сотрудничество с российскими кинотеатрами, лишив зрителей крупных официальных премьер. В числе главных ожидаемых релизов оказались «Бэтмен», «Морбиус», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».

Еще по теме
Джастин Лин покинул режиссерское кресло «Форсажа 10»
Sony Pictures анонсировала третью часть «Венома»
Фильмы, которые рассказывают реальную историю Чернобыльской АЭС
Звезда «Сверхъестественного» Джаред Падалеки чудом выжил в аварии
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Мухомора разоблачили на шоу «Маска»
Игра «Три истории» стартует на Sibnet.ru
Запад оценил реальную стоимость рубля
Россия нарастила поставки нефти «в никуда»
Обсуждение (6)
Картина дня
Россия перекрыла газ Болгарии
Renault передаст долю в АвтоВАЗе «за рубль»
Власти задумались о введении льготной ипотеки на вторичном рынке
Эксперт спрогнозировал рост цен на мебель в России
Самое обсуждаемое
40
Российские ракеты уничтожили у Одессы склад с западным оружием
30
Турция закрыла небо для летящих в Сирию российских самолетов
25
Зеленский пригрозил России выходом из переговоров
24
Журналиста Владимира Соловьева хотели взорвать в машине
21
Курс евро упал ниже 76 рублей