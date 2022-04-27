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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Центр по координации поставок оружия на Украину создан в ФРГ

Источник:
ТАСС
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Фото: Latvijas Televīzija / CC BY-SA 4.0

Министерство обороны США организовало на базе Европейского командования ВС США в Штутгарте центр по контролю за поставками военной помощи Украине, сообщил представитель Пентагона.

В задачи центра входит координация и ускорение поставок военной помощи Киеву со стороны более чем 40 стран. В число сотрудников наряду с американскими военнослужащими входят также представители по меньшей мере 15 стран, оказывающих поддержку Киеву, приводит ТАСС слова представителя Пентагона.

В минувший четверг президент США Джо Байден объявил о том, что Вашингтон направляет Украине новый пакет военной помощи на сумму 800 милионов долларов, который будет включать в себя артиллерию и беспилотные летательные аппараты.

Пентагон уточнил, что в пакет будут включены 72 гаубицы калибра 155 миллиметров и 144 тысячи артиллерийских снарядов, 72 боевых автомобиля для буксировки этих орудий, а также 121 тактический беспилотный летательный аппарат Phoenix Ghost.

Президент России Владимир Путин, очевидно, что «западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников».

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Оборона #Военная политика #Оружие
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Tanatholog

Так и будут наши звездульки за кордоном друг у друга интервью брать. Больше они там никому не нужны.

ifhbrjd

Вот какой у нас масштаб коррупции! Вручную и не сосчитать!

pepelmetal

Не удивительно, столько нациков к себе впустили! И это только начало!

ifhbrjd

Что, совсем с рейтингом Соловьева плохо?