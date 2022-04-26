Рубль обеспечат национальными богатствами

Эксперты прорабатывают проект по утверждению внутренней ценности рубля, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Планируется, что рубль будет обеспечен золотом, а также группой товаров, являющихся валютными ценностями, уточнил чиновник в интервью «Российской газете». В результате курс рубля будет соответствовать реальному паритету покупательской способности.

«Для суверенизации любой национальной финансовой системы ее платежные средства должны обладать внутренней ценностью и ценовой устойчивостью, не привязываясь к доллару», — сказал он.

Патрушев также подчеркнул, что важнейшим условием обеспечения экономической безопасности России является опора на внутренний потенциал страны и структурная перестройка национальной экономики на современной технологической основе.