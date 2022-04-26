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Польша отказалась платить за российский газ в рублях

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба ПАО «Газпром»

Власти Польши не намерены соглашаться на требование Москвы об оплате российского газа в рублях, заявил представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

«Мы не заплатим», — приводит ТАСС слова Наимского, сказанные им в ответ на вопрос журналистов, согласится ли Польша на российские условия об оплате за газ в рублях.

Он отметил, что «рассматриваются все возможности и риски. Мы к ним готовы». «В случае необходимости и принятия соответствующего решения, мы в состоянии в любой момент отказаться от поставок газа. Мы готовы на действия российской стороны, предусматривающие возможность остановки поставок.

Европейская комиссия ранее допустила возможностьоплаты поставок российского газа в рублях. В письме, разосланном членам Евросоюза указывается, что новая схема «не нарушает законы Евросоюза».

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами, предусматривающий его оплату в рублях.

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