Курс евро упал ниже 76 рублей

Курс евро опустился ниже 76 рублей впервые с марта 2020 года на фоне переизбытка предложения валюты на российском рынке, свидетельствуют данные Московской биржи.

В ходе торгов европейская валюта подешевела на 1,56% до 75,95 рубля. Доллар, в свою очередь, упал до 72,06 рубля.

«Евро рухнул в область значений 2020 года, поскольку идет продажа газа за рубли. Здесь сказывается переизбыток предложения над спросом на фоне норматива продажи экспортной выручки в 80%», — приводит РБК мнение эксперта «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера.

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников считает, что сегодня курс российской валюты продолжит укрепление на фоне «навеса предложения» иностранной валюты на рынке.