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Sony Pictures анонсировала третью часть «Венома»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Веном 2»

Компания Sony Pictures сообщила о начале разработки третьей части «Венома» с Томом Хайрди на фестивале CinemaCon.

Sony Pictures показала ролик с кадрами «Венома 3». В этом же ролике анонсировали сиквел фильма «Охотники за привидениями: Наследники», который стал прямым продолжением оригинальных «Охотников за привидениями», пишет Variety.

Третья часть истории про симбиоз журналиста и инопланетного создания Венома обозначила свое продолжение уже в сцене после титров фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Там главный герой интересуется жизнью Паучка и желает с ним познакомиться.

Первая часть «Венома» собрала в прокате 856 миллионов долларов, вторая — 502 миллиона. Дата будущей премьеры пока не обозначена.

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