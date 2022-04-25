Тела рыбаков нашли в сгоревшем авто на Алтае

Тела двух рыбаков, отца и сына, обнаружили следователи в сгоревшем автомобиле в Алтайском крае, назначены экспертизы, сообщает СУ СК по региона.

По данным ведомства, тела были обнаружены утром 23 апреля в Новичихинском районе. предварительно сообщается, что 58-летний мужчина и его 32-летний сын, накануне приехали на рыбалку и решили переночевать в машине.

Ближе к утру автомобиль загорелся, мужчинам не удалось выбраться, и они погибли.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные медицинские и пожаро-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проводится доследственная проверка.