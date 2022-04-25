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Тела рыбаков нашли в сгоревшем авто на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК по Алтайскому краю

Тела двух рыбаков, отца и сына, обнаружили следователи в сгоревшем автомобиле в Алтайском крае, назначены экспертизы, сообщает СУ СК по региона.

По данным ведомства, тела были обнаружены утром 23 апреля в Новичихинском районе. предварительно сообщается, что 58-летний мужчина и его 32-летний сын, накануне приехали на рыбалку и решили переночевать в машине.

Ближе к утру автомобиль загорелся, мужчинам не удалось выбраться, и они погибли.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные медицинские и пожаро-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Проводится доследственная проверка.

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ЧП #Алтайский край #Происшествия
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olegsbeglov

Ну все, теперь у него будут руки развязаны, можно забить на свой народ и делать все указания "индейцев"....

pepelmetal

Он идейный, то есть бесплатный

GammiPluh

Пока они там тренируются в словоблудии, наши военные тренируют иные более полезные навыки

nicollaich

Давно пора.500 рублей или предупреждение за сегодняшний ночной шум-это глупость.Либо штрафы неслабые,...