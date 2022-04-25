Центробанк изменил порядок расчета официальных курсов валют

Центробанк изменил порядок расчета курса иностранных валют. Если ранее он рассчитывался по итогам сделок на Мосбирже, заключенных до 16.30 по московскому времени, то теперь предел расчета поменяли на 15.30, говорится на сайте регулятора.

Данные меры будут действовать для доллара, евро и юаня. Механизм носит временный характер. Это необходимо для непрерывной деятельности экономических агентов в России, отмечается в сообщении.

Банк России поменял порядок расчета официальных курсов уже второй раз за полтора месяца. До марта для его расчета использовался диапазон с 10.00 до 11.30 по московскому времени, 14 марта коридор был расширен до 10.00—16.30 из-за сильной волатильности.

Центробанк на сегодня, 25 апреля, установил официальный курс доллара 73,5 рубля, курс евро — 80,02 рубля. Прошлая неделя на валютном рынке завершилась уверенным укреплением российской валюты.