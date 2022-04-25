Макаревич высказался о возможном возвращении в Россию

Музыкант Андрей Макаревич высказался о желании и возможности
вернуться в Россию. Сейчас он живет вместе с женой и новорожденным ребенком в
Израиле.
«Я продолжаю оставаться слабо мотивированным, интуитивным
оптимистом, мне почему-то вопреки логике продолжает казаться, что этот дурной
сон закончится раньше, чем мы ожидаем и очень многие поедут обратно», — сказал
Макаревич в интервью Ксении Собчак.
По словам Макаревича, он мечтает, чтобы любые путешествия
были доступны людям. Чтобы желание съездить куда-либо не отягощалось «дурацкими
проблемами»
Я бы во всяком случае хотел, чтобы, когда у меня возникает
желание поехать туда или сюда это не было отягощено какими-то дурацкими
дополнительными проблемами.
Макаревич с семьей уже продолжительное время живет в
Израиле, имея там гражданство.