Макаревич высказался о возможном возвращении в Россию

Музыкант Андрей Макаревич высказался о желании и возможности вернуться в Россию. Сейчас он живет вместе с женой и новорожденным ребенком в Израиле.

«Я продолжаю оставаться слабо мотивированным, интуитивным оптимистом, мне почему-то вопреки логике продолжает казаться, что этот дурной сон закончится раньше, чем мы ожидаем и очень многие поедут обратно», — сказал Макаревич в интервью Ксении Собчак.

По словам Макаревича, он мечтает, чтобы любые путешествия были доступны людям. Чтобы желание съездить куда-либо не отягощалось «дурацкими проблемами»

Я бы во всяком случае хотел, чтобы, когда у меня возникает желание поехать туда или сюда это не было отягощено какими-то дурацкими дополнительными проблемами.

Макаревич с семьей уже продолжительное время живет в Израиле, имея там гражданство.