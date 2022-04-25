НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Макаревич высказался о возможном возвращении в Россию

Источник:
Sibnet.ru
627 3
Фото: © пресс-служба правительства РФ

Музыкант Андрей Макаревич высказался о желании и возможности вернуться в Россию. Сейчас он живет вместе с женой и новорожденным ребенком в Израиле.

«Я продолжаю оставаться слабо мотивированным, интуитивным оптимистом, мне почему-то вопреки логике продолжает казаться, что этот дурной сон закончится раньше, чем мы ожидаем и очень многие поедут обратно», — сказал Макаревич в интервью Ксении Собчак.

По словам Макаревича, он мечтает, чтобы любые путешествия были доступны людям. Чтобы желание съездить куда-либо не отягощалось «дурацкими проблемами»

Я бы во всяком случае хотел, чтобы, когда у меня возникает желание поехать туда или сюда это не было отягощено какими-то дурацкими дополнительными проблемами.

Макаревич с семьей уже продолжительное время живет в Израиле, имея там гражданство.


Еще по теме
Филипп Киркоров показал свой особняк на полуострове
Мухомора разоблачили на шоу «Маска»
Губерниев и Бузова публично помирились
Лободе, Потапу и Сердючке закрыли въезд в Россию до 2072 года
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Мухомора разоблачили на шоу «Маска»
Игра «Три истории» стартует на Sibnet.ru
Запад оценил реальную стоимость рубля
Россия нарастила поставки нефти «в никуда»
Обсуждение (3)
Топ комментариев

nicollaich

Синяк за рулём не имеет профессиональной принадлежности.И дорога ему на электрический стул.

olegsbeglov

Ну все, теперь у него будут руки развязаны, можно забить на свой народ и делать все указания "индейцев"....

pepelmetal

Он идейный, то есть бесплатный

GammiPluh

Пока они там тренируются в словоблудии, наши военные тренируют иные более полезные навыки